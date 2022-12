Bundesweite Forderungen nach Aufklärung im "Fall Mouhamed"

Ein bundesweites Protestbündnis hat gestern Abend mit einer Demonstration am Rande der Innenministerkonferenz in München auf den Tod des Jungen aus dem Senegal aufmerksam gemacht. Lamya Kaddor, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 /Die Grünen, findet die Ergebnisse aktueller WDR -Recherchen " verstörend ". Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ( CDU ) will sich derzeit nicht mehr zu dem Fall äußern.

Polizei abrüsten und stark machen

William Dountio

William Dountio bekommt seit Wochen Anfragen aus ganz Deutschland. Von Initiativen gegen Polizeigewalt und von Menschen, deren Angehörige bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen sind. Dountio organisiert mit vielen Helfern den Dortmunder "Solidaritätskreis Mouhamed", eine Initiative, die sich viel vorgenommen hat. Etwa alle diese Menschen, die sich jetzt in Dortmund melden, miteinander zu vernetzen und gemeinsam Forderungen aufzustellen, die weit über die Forderungen nach Aufklärung der tödlichen Polizeischüsse in der Dortmunder Nordstadt hinausgehen.

Dountio und seine Mitstreiter fordern eine bundesweite Konferenz, die sich mit dem Umgang der Polizei mit schwarzen Menschen und People of Color, aber auch mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen auseinandersetzt. Sie sagen, hätte es ein besseres Hilfsangebot, eine bessere psychologische Unterstützung für Mouhamed, aber auch für die eingesetzten Polizisten gegeben, wären die tödlichen Schüsse am 08 . August vielleicht nie gefallen. " Die Polizei muss mehr mit sozialen Kompetenzen ausgestattet werden, als mit Waffen ", sagt Dountio. Ganz wichtig sei, dass sich die Politik an so einer Konferenz beteilige, die sei schließlich Dienstherrin der Polizei.

Bundesweite Demo in München

Demonstrierende in München