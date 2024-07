Symbol der Rechtsextremen: "Wolfsgruß spaltet die türkische Community"

WDR: Demiral hat gesagt, der Gruß sei keine versteckte rechtsextreme Botschaft gewesen: "Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun." Ist das glaubhaft?

Tuncay Özdamar: "Wolfsgruß spaltet die Community"

Özdamar: Das kann schon sein. Nicht jeder, der den "Wolfsgruß" zeigt, ist unbedingt ein Nationalist, da sind auch viele Mitläufer dabei. In der Türkei gibt es eine gewisse Verharmlosung bei dem Thema, auch Staatspräsident Erdogan hat den Gruß vor ein paar Jahren einmal gezeigt. Im Grunde will man damit symbolisieren: Die Türken sind den anderen Nationen überlegen - was natürlich völliger Quatsch ist und auf einen Fußballplatz nichts zu suchen hat.

Was Demiral gemacht hat, war sehr, sehr naiv, und ich denke, er weiß genau, was dieses Zeichen bedeutet. Der "Wolfsgruß" spaltet die türkische Community, die Fans und vielleicht auch das Team. Möglicherweise gibt es auch in der Mannschaft Spieler, die dieses Zeichen nicht gerne sehen wollen.

WDR: Welche Rolle spielen die Grauen Wölfe und die "Ülkücü"-Bewegung in der türkischen Community in Deutschland?

Özdamar: Die Grauen Wölfe werden vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet, weil sie sich hier an Angriffen auf Oppositionelle, auf Kurden und auf Aleviten beteiligt haben. Die meisten Türken in Deutschland haben mit den Grauen Wölfen nichts zu tun, das ist eine kleine Minderheit.