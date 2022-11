Tödlicher Polizeieinsatz in Dortmund: Waren "rassistische Denkmuster" schuld?

Haben "rassistische Denkmuster" den Polizeieinsatz beeinflusst?

In ihrer Stellungnahme kritisiert die Grüne Zeybek die Beamtinnen und Beamten, die den Einsatz durchgeführt haben: "Die aktuellen Berichte über den Polizeieinsatz in Dortmund zeigen, dass die Polizei offenbar Fehler gemacht hat. Die Frage drängt sich auf, ob etwa rassistische Denkmuster Einzelner die Einsatztaktik mit gravierenden Folgen beeinflusst haben" , so die Landesvorsitzende.