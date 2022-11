Polizeischüsse in Dortmund: Das wissen wir über den Fall Mouhamed D.

Wie lief der Polizeieinsatz ab?

Am 8. August hatte Mouhamed D., ein 16-jähriger Flüchtling aus dem Senegal, im Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund mit einem Messer hantiert, möglicherweise in Suizidabsicht. Ein Zeuge hatte daraufhin per Notruf die Polizei alarmiert und war, bis die Einsatzkräfte eintrafen, in der Leitung geblieben und auch noch danach. Insgesamt zwölf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren an dem Einsatz beteiligt, darunter vier in Zivil.

Die Polizeikräfte sprachen den jungen Mann an - in welchen Sprachen ist allerdings unklar. Zunächst hieß es, er sei auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Deutsch angesprochen worden, später wurde dies vom ermittelnden Staatsanwalt korrigiert und es hieß, die Ansprache erfolgte auf Deutsch und Spanisch. Der junge Mann sprach den Ermittlungen zufolge Französisch, Spanisch und eine afrikanische Sprache. "Dass der Getötete von diesen (den Einsatzkräften, d.Red.) zum Weglegen des Messers aufgefordert wurde, haben die Ermittlungen nicht ergeben" , schrieb der Staatsanwalt ein seinem Bericht.

Da die direkte Ansprache die Situation offenbar nicht klären konnte, versuchte eine Polizeibeamtin, den Flüchtling mit Pfefferspray zunächst zu entwaffnen und überwältigen. Als dies nicht den erhofften Effekt hatte, setzte eine Beamtin ein Distanzelektroimpulsgerät ( DEIG ), einen sogenannten Taser, ein, verfehlte aber offenbar Mouhamed D.

Der zweite Taser-Schuss eines weiteren Beamten traf den Jugendlichen offenbar am Glied, eine am Unterbauch. Das habe den 16-Jährigen nicht gelähmt, ihm aber wahrscheinlich weh getan, heißt es in einem Bericht an den Landtag. Unmittelbar danach schoss ein Polizeibeamter sechs Mal mit seiner Maschinenpistole. Vier Schüsse trafen und verletzten den 16-Jährigen tödlich.