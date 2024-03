Fachkräfte aus dem Gefängnis: Wie Firmen und Gefangene in einer Bochumer JVA zusammenkommen

"Was passiert nach meiner Freilassung?" Das ist eine entscheidende Frage für inhaftierte Menschen. Im Idealfall finden sie schnell einen Job und so einen stabilen Weg zurück ins Leben in Freiheit. Damit das öfter funktioniert, haben das NRW -Justizministerium und die Handwerkskammern ein gemeinsames Projekt gestartet. Es heißt " Handwerk im Hafthaus" .

Ziel ist es, die Inhaftierten und Betriebe, die händeringend Fachkräfte suchen, zusammenzubringen. Wolfgang Olbrisch ist Inhaber einer Gebäudereinigungsfirma in Dortmund. Er ist zum ersten Mal auf dem Gelände der JVA Bochum-Langendreer: "Ich suche jemanden, der sagt: 'Ich kann Gartenarbeit und bin auch bereit, ein bisschen zu reinigen!' Optimal wäre, wenn ich hier wen finde, der motiviert ist und arbeiten will." Die Ausbilder der JVA zeigen ihm an diesem Dienstag die Werkstätten und Bereiche, in denen die Inhaftierten arbeiten.

Chance, durch Ausbildung wieder Fuß zu fassen

Daniel (48) hofft, dass er nach seiner Freilassung einen Job im Garten- und Landschaftsbau bekommt.

Die Inhaftierten in Langendreer sind im offenen Vollzug und können vor Ort eine Ausbildung machen. Zum Beispiel als Elektriker, Maurer oder im Garten- und Landschaftsbau. Für Daniel (48) ist das eine große Chance. Er ist wegen räuberischen Diebstahls in Haft. "Ich habe draußen immer nur Mist gebaut. Deshalb bin ich auch hier. Ich hoffe auf ein besseres Leben und blühe bei der Gartenarbeit auf" , sagt er. Zusammen mit einigen Mitgefangenen verteilt Daniel auf dem JVA -Gelände Rindenmulch.

Manuel (34) kommt aus Gelsenkirchen und ist zweifacher Vater.

Manuel (34) kommt dabei mit dem Dortmunder Gebäudereiniger Wolfgang Olbrisch ins Gespräch. Manuel ist wegen Betrugs im Gefängnis und kommt im November frei. "Ich bin selbst zweifacher Vater und möchte meinen Kindern zeigen, dass man wieder Fuß fassen kann, auch wenn man Mist gebaut hat im Leben" , sagt er. Sein Vater habe lange als Gärtner gearbeitet, von ihm habe er schon einiges lernen können. Bei Wolfgang Olbrisch hinterlässt Manuel einen positiven Eindruck.

Viele Inhaftierte haben keinen Schulabschluss gemacht

Dass Unternehmer im Gefängnis zu Gast sind, um nach künftigen Mitarbeitern zu suchen, ist neu und im Erfolgsfall eine Win-Win-Situation. Die einen brauchen dringend Fachkräfte, die anderen eine Perspektive nach der Freilassung. "Viele unserer Inhaftierten kommen ohne Schulabschluss zu uns. Teilweise auch mit einer desolaten Biografie. Berufliche Qualifizierung bietet die Möglichkeit, den eigenen Wert zu erkennen, indem man etwas schaffen kann" , sagt Ausbildungsleiter Christian Goos.

Christian Goos ist Ausbildungsleiter in der JVA Bochum-Langendreer.

"Die meisten schaffen am Ende eine Teilqualifizierung oder den Berufsabschluss, teilweise sogar mit sehr guten Noten. Damit ist häufig auch diese Kette an Negativerlebnissen durchbrochen." Auch wenn die Inhaftierten nach ihrer Freilassung einen Job finden, werden sie weiter begleitet. Denn viele seien damit überfordert, wieder auf sich allein gestellt zu sein, erklären die JVA -Mitarbeiter.

"Jeder hat eine zweite Chance verdient"