Die Paketboten sollen aber erstmal nur testweise und in Begleitung in das Gebäude gehen. " Wir werden die begleitete Zustellung an zwei Werktagen in der Woche für einige Wochen testen und dann die Situation neu bewerten ", so eine Konzernsprecherin. Man stehe weiter mit den örtlichen Ordnungsbehörden in engem Austausch.

Wochenlang keine DHL-Zustellung

Die Logistikfirma hatte keine Pakete mehr in das Hochhaus gebracht, weil Zusteller bedroht worden seien. Die Bewohner mussten ihre Pakete bei einer Postfiliale abholen. Andere Paketzustellerunternehmen lieferten aber weiter dort aus.