Borussia Dortmund sucht nach dem stabilen Gerüst

Stichwort Mittelfeld: Wohin mit Marcel Sabitzer? Sahin beorderte den österreichischen Nationalspieler in der offensiven Mittelfeldreihe auf die rechte Position. Dass er sich dort nicht sonderlich wohl fühlt, war ihm nicht nur auf dem Spielfeld anzusehen, Sabitzer äußerte auch seinen Unmut über diese für ihn offenbar unpassende Konstellation.

Viel lieber würde er im zentralen Mittelfeld die Bälle verteilen - so wie in der Nationalmannschaft. Die Plätze scheinen dort vergeben. Sahin muss sich weiter auf die Suche machen.

Stichwort Offensive: Was machen mit Jamie Gittens? Zweimal hat der hochtalentierte Stürmer dem BVB mit seinen Toren als Einwechselspieler den Sieg beschert - so gegen Eintracht Frankfurt (Doppelpack beim 2:0), so auch in Brügge in der Champions League (ebenfalls Doppelpack).

Soll Nuri Sahin den Engländer also von Beginn an bringen und seine Torgefahr nutzen? In Bremen hat er es gemacht, heraus kam ein 0:0 und eine schwache Leistung von Gittens. Also gilt es auch hier weiter nach der richtigen Formation zu forschen.

Zeit und Geduld als Vorschuss für Sahin

Nuri Sahin hat bei der Saisoneröffnung von Borussia Dortmund gegenüber den BVB-Anhängern um zwei Dinge gebeten, die es im Fußball eigentlich nicht gibt, wie er selbst formulierte: um Zeit und Geduld. Sahin wird diese beiden Großfaktoren benötigen, das hat der Saisonstart gezeigt. Ob er sie bekommt, wird auch vom Auftritt gegen den VfL Bochum abhängen.