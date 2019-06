Per App kann der E-Scooter gestartet und dann benutzt werden. Der Clou: Das Ausloggen nach der Fahrt funktioniert nur in klar definierten Bereichen. Dadurch soll verhindert werden, dass die E-Scooter achtlos im Stadtgebiet stehengelassen werden. In vielen anderen europäischen Städten ist das zu einem großen Problem geworden.

Herne ist dann offiziell die erste Stadt in ganz Deutschland, die nach dem langwierigen bürokratischen Weg E-Scooter anbietet. Die Miete wird voraussichtlich einen Euro Grundgebühr und dann 15 Cent pro Minute kosten, also 10 Euro die Stunde. Damit sind die kleinen E-Scooter teurer als so manches Car-Sharing-Auto.

Stand: 04.06.2019, 08:12