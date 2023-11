Kein Ende in Sicht beim Duisburger Mafiaprozess

Der europaweite Zugriff Ende 2018 hatte Schlagzeilen gemacht. Unter dem Aktionsnamen „Pollino“ gab es damals in mehreren Ländern Durchsuchungen und Festnahmen, mutmaßlich im Umfeld der italienischen Mafiagruppe ’Ndrangheta. In NRW zum Beispiel in Duisburg, Pulheim und Wesseling. Der Schlag wurde als großer Ermittlungserfolg gefeiert.

Prozess im Düsseldorfer Hochsicherheitsgebäude

2020 startete dann unter den Augen zahlreicher Medienvertreter der Strafprozess gegen 14 Männer. Die Vorwürfe gegen sie sind unterschiedlich. Es geht hauptsächlich um den großangelegten Handel mit Kokain und um Mitgliedschaft oder Unterstützung der italienischen Mafia. Wegen der Brisanz und Größe findet die Verhandlung nicht in Duisburg, sondern in einem Hochsicherheitsgebäude beim Oberlandesgericht in Düsseldorf statt.