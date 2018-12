In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Der Schwerpunkt sei in NRW, sagte eine BKA-Sprecherin. Nach WDR-Informationen wurden in NRW zeitgleich mehr als 50 Gebäude durchsucht.

Im Ruhrgebiet waren Wohnungen und Pizzerien im Kreis Recklinghausen, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Solingen betroffen. In Duisburg wurde ein Eiscafé durchsucht. In Solingen bestätigt das Landeskriminalamt eine Festnahme. Im Rheinland gab es Razzien unter anderem in Köln, Neuss, Pulheim und Brühl.