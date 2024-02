Duisburg-Baerl: Letzte Bekenntnisgrundschule vor Umwandlung

Waldschule in Duisburg Baerl

Die Waldschule in Baerl ist die letzte evangelische Schule in Duisburg und die einzige Grundschule im Stadtteil. Jedes Jahr werden hier Kinder aus weiter entfernten Stadtteilen eingeschult und Kinder aus Baerl abgewiesen, weil sie nicht evangelisch sind. Zum neuen Schuljahr haben neun Kinder eine Absage bekommen.

Vater Michael Roquet

" Das hat uns tief erschüttert. Wir haben schon zwei Kinder hier, das wär unser drittes Kind, das soll aber weitere sechs Kilometer zu einer anderen Schule laufen. Das ist das, was uns erwartet ", so Vater Michael Roquet. " Wir finden einfach, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, diese Trennungen vorzunehmen. Katholische Schule, evangelische Schule. Wir sehen das so, wer in Baerl wohnt, sollte auch in Baerl zur Schule gehen können ", ergänzt ein anderer Vater.

Waldschule in eine Gemeinschaftsschule umwandeln

Wer in Baerl wohnt, sollte in Baeerl zu Schule gehen, das findet auch die Bezirksvertretung und hat deshalb beantragt, die Waldschule in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Der Schulausschuss hat bereits geschlossen dafür gestimmt.

Edeltraut Klabuhn, SPD Ratsmitglied

" Das bedeutet nicht, dass der christliche Glaube keine Rolle mehr spielen solll, dass keine Feste mehr gefeiert werden sollen. Es werden alle Feste weitergefeiert, wie in allen städtischen Grundschulen ", so Edeltraut Klabuhn, SPD Ratsmitglied.

Konfessionelle Grundschulen in vielen Ruhrgebietsstädten

Konfessionelle Grundschulen im Ruhrgebiet

Konfessionelle, auch Bekenntnisschulen genannt, gibt es in vielen großen Ruhrgebietsstädten. In Duisburg sind von den 75 Grundschulen neun katholisch und eine evangelisch. In Essen gibt es 84 Grundschulen, davon sind 20 katholisch, zwei evangelisch.

In Dortmund sind von 88 Grundschulen zehn katholisch und eine evangelisch. In Dortmund und Essen allerdings besteht aktuell keine Notwendigkeit, die konfessionellen Grundschulen umzuwandeln. Es stellt sich dennoch die Frage, ob Bekenntnisschulen noch zeitgemäß sind.

Sind konfessionelle Grundschulen noch zeitgemäß?

Alexander Maurer, Evangelischer Kirchenkreis Essen

" Ganz klar nein, wenn man sich die veränderte Bevölkerungssituation anguckt, wie viele Menschen welcher Religionsgemeinschaft angehören ", so Alexander Maurer, Evangelischer Kirchenkreis Essen. " Aber auch ja, für uns bedeutet eine konfessionelle Grundschule auch immer ein besonderes Engagement auch noch mal für den Bidlungsbereich zu zeigen. "

Der Stadtrat stimmt der Umwandlung zu