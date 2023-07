So viele Ruheständler an Schulen wie nie

Hintergrund der Kleinen Anfrage waren Berichte an die SPD, wonach der Wiedereinstieg oft schwer möglich sei, weil die formalen Hürden sehr hoch seien. " Seitens der Schulen sowie der Praktikerinnen und Praktiker vor Ort ist mir wiederholt berichtet worden, dass es beim Wiedereinstieg - aber auch bei anderen Personalverfahren – öfter zu Problemen und Verzögerungen kommt ", sagt SPD-Bildungspolitiker Frank Müller dem WDR. Zum Beispiel würden neue Unterlagen verlangt, obwohl die Personalakte schon aus der Zeit vor dem Ruhestand vorliege.

Wiedereinstieg mit finanziellem Anreiz

Dem allerdings widerspricht das Ministerium: In der Regel werde - sofern der Unterricht wieder an der ehemaligen Schule aufgenommen wird - die dort vorliegende Personalakte benutzt. Erst bei ganz neuen Verfahren müssten interessierte Ruheständler und Ruheständlerinnen zum Beispiel erneut ein erweitertes Führungszeugnis oder Impfnachweise vorlegen.

Dass es trotzdem einen Höchststand gibt, erklärt das Ministerium damit, dass es finanziell attraktiver geworden sei, wieder zu unterrichten. So ist die Hinzuverdienstgrenze bis Ende 2024 ausgesetzt, bei deren Übertritt sonst Abzüge vom Ruhegehalt vorgesehen wären. " Außerdem besteht Beitragsfreiheit in allen Zweigen der Sozialversicherung ", so das Ministerium.

SPD fordert schnellere Verfahren