Schulministerin Feller rührt im Netz die Werbetrommel für den Lehrerberuf

Mit knallbunten Farben, einer aufgeräumten Website und Videos, die via Social Media verbreitet werden, versucht NRW -Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) junge Menschen und reifere Personen als Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger für den Lehrerberuf zu begeistern. Zusammen mit zwei Lehrkräften stelle sie an Montag die neue Werbekampagne des Ministeriums in Düsseldorf vor. Sie läuft unter dem Motto "Was ist deine Lehrkraft?" .