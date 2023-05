So bereitet sich Dortmund auf die mögliche Meisterfeier vor

Die Stadt ist voll, aber die Möglichkeiten, das entscheidende Spiel am Samstag zu verfolgen, sind begrenzt. Damit es auf dem alten Markt nicht zu voll wird, hat die Stadt den Restaurants und Kneipen verboten, draußen das Spiel zu zeigen. Auch ein Public Viewing werde es nicht geben. Die Verhandlungen über die Übertragungsrechte mit dem Sender Sky seien gescheitert, so die Stadt.

Bei vergangenen Titeln des BVB hatte es große Public Viewings für tausende Fans gegeben: auf dem Friedensplatz oder in der Westfalenhalle. Dass es diese Möglichkeit in diesem Jahr nicht gibt, sorgt bei vielen Fans in den sozialen Netzwerken für großen Ärger.

Korso soll um 12:09 Uhr vor dem Borsigplatz starten

Immerhin soll es im Erfolgsfall, wie bei der letzten BVB -Meisterschaft vor elf Jahren, am Sonntag einen Korso geben. Am Borsigplatz, wo die Meisterfeier stattfinden würde, stehen schon Halteverbotsschilder für Sonntag.

Hier soll der BVB-Mannschaftsbus in seinem Korso entlangziehen.

Der Korso soll um 12:09 Uhr nördlich vom Borsigplatz starten und dann eineinhalb Runden um den Platz drehen. Dann geht es Richtung Innenstadt, über den Ost- und Südwall, bis kurz vor das Dortmunder U.

Mehr als 500 Feuerwehr-, Rettungs- und Sanitätskräfte sollen am Sonntag bereitstehen. Um auf diese Zahl zu kommen, hat die Dortmunder Feuerwehr Verstärkung aus anderen Städten angefordert. Normalerweise hat Dortmund nur 174 solcher Einsatzkräfte im Dienst.

Hotelzimmer für über 700 Euro

Wegen des erwarteten Besucheransturms sind auch die Hotels in der Stadt fast ausgebucht. Wer jetzt noch ein Hotel in der Stadt sucht, muss meistens über 700 Euro für zwei Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag bezahlen.

Die meisten Buchungen kamen nicht erst am letzten Wochenende, sondern teilweise schon Anfang des Jahres, sagen die Hotels. Aber wegen der möglichen Meisterschaftsfeier am Sonntag wollen jetzt auch immer mehr Menschen in der Nacht zu Montag in Dortmund sein.