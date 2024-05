Cranger Kirmes in Herne verspricht viele Neuheiten

" Jetzt geht es langsam in die Detailplanung. Und das ist auch der Moment wo bei mir das Kribbeln anfängt. " Platzmeister Tibo Zywietz ist die Freude auf die diesjährige Cranger Kirmes richtig anzumerken. Er ist in jedem Jahr für die Planung des großen Volksfestes in Herne-Wanne verantwortlich.

Die Vorstellung der Neuheiten im Herner Rathaus

" Ich hab tatsächlich das Gefühl, dass es in diesem Jahr eine besondere Cranger Kirmes wird, nicht nur wegen der Schausteller-Geschäfte, die kommen. Wir haben ja jegliche Corona-Wehen hinter uns gelassen und deswegen hab ich tatsächlich auf die diesjährige Cranger Kirmes eine besondere Vorfreude. ", so der Platzmeister.

Fünf neue Fahrgeschäfte auf Crange

Das Laufgeschäft Crazy Island ist erstmals auf Crange dabei

Auch für alle Karussell-Fans dürfte es eine interessante Kirmes werden. Fünf Neuheiten sind in diesem Jahr mit dabei. Das Karussell Look ist sogar so neu, dass es aktuell noch fertig gebaut wird. Auf den Aussichtsturm freut sich Tibo Zywietz besonders: " In 71 Metern Höhe hat man da die Möglichkeit in gläsernen Gondeln den Blick über den Festplatz zu genießen. "

Auch mit dabei: Crazy Island - das größte, umherreisende Laufgeschäft. Über 50 Hindernisse müssen die Besucher in einer Art Parcours überwinden. Der führt durch eine karibisch angehauchte Kulisse, inklusive zehn Meter hohem Wasserfall.

Filmaufnahmen während der Fahrt - Evolution macht´s möglich!

Und auch für die Fans von "Höher, schneller, weiter" hat Crange neue Karussels am Start. Darunter das Karussell Mama Caramba oder das Hochfahrgeschäft Chaos Pendel, bei dem der Name Programm ist. Außerdem kann man sich auf dem Flugkarussell Evolution nicht nur ordentlich durchschütteln, sondern dabei auch noch filmen lassen.

Fotokulisse für junge Gäste

Rund vier Millionen Besucher zieht es jedes Jahr zur Cranger Kirmes. Doch auch in den sozialen Netzwerken will das Volksfest weiterwachsen. Erstmals soll es auf dem Kirmesplatz einen Selfie-Point geben, der für die nächsten tollen Bilder auf Instagram, TikTok und Co. sorgen soll.