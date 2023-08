Nach viel Regen: Cranger Kirmes verpasst wohl Vier-Millionen-Marke

Der letzte Kirmestag lockt noch einmal viele Besucher nach Crange

In der zweiten Kirmeshälfte nutzten die Menschen das trockene Wetter dann aber umso mehr: Die Besucher strömten regelrecht nach Herne. Zwischenzeitlich musste die Polizei auch Autobahnabfahrten sperren, weil der Andrang so groß war. Für die traditionelle vier Millionen-Besucher-Marke reichte es am Ende aber wohl nicht mehr.

Damit hat die Rheinkirmes in Düsseldorf bei den Besucherzahlen in diesem Jahr die Nase vorn. Das nicht zu heiße Wetter habe den Organisatoren sehr in die Karte gespielt, sagte ein Sprecher. Rund 4,1 Millionen Menschen machten sich demnach in diesem Jahr auf den Weg auf die Rheinwiesen.

Positiver Blick auf Crange 2023

Trotz der nicht ganz einfachen Wetterbedingungen in Herne sind die Stadt und auch die Sicherheitskräfte aber zufrieden mit dem Verlauf der Kirmes. Die Stimmung auf Crange sei gut gewesen und negativ herausragende Einsätze auf der Kirmes habe es nicht gegeben. Erstmals hatte das Herner Ordnungsamt auf der Kirmes auch auf Bodycams gesetzt. " Die Kollegen mussten sie aber in keinem Fall einschalten ", sagt Werner Friedhoff.

Rund 500 Schausteller kommen jedes Jahr nach Herne

Und auch die Schausteller sind den Umständen entsprechend zufrieden. " Die starken Kirmestage haben uns wieder etwas versöhnlich gestimmt, auch wenn man die Verluste aus den ersten Tagen natürlich nicht mehr aufholen kann ", sagt Patrick Arens, der Vizepräsident vom Bundesverband der Schausteller und Marktkaufleute.

Eine positive Bilanz ziehen auch die ansässigen Schausteller aus Herne und Wanne-Eickel. Für sie ist die Cranger Kirmes als Heimatveranstaltung immer ein besonderes Highlight. Trotz des Regens sei man insgesamt zufrieden, sagt Timo Lichte, der Vorsitzende der Herner Schausteller: " Die nassen Tage waren natürlich etwas zu nass. Aber an den trockenen Tagen war die Cranger Kirmes super besucht und ja man merkt, dass die Herner, Wanne-Eickler und auch das ganze Ruhrgebiet die Cranger Kirmes lieben, denn Crange ist Heimat ."