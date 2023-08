Kirmes statt Urlaub: Die Wirtschaftskraft von Crange

Rund ein Kilometer vom Kirmesplatz entfernt herrscht Tristesse. In der Fußgängerzone von Wanne-Eickel gibt es viel Leerstand und bei Regenwetter sind nur wenige Menschen unterwegs. Für die, die man dort trifft, ist die Cranger Kirmes ein Segen.

Kirmes statt Urlaub

Die Fußgängerzone in Wanne-Eickel, auch tagsüber fast wie ausgestorben

Eine Passantin ist Christiane Lammert, sie freut sich das ganze Jahr auf Crange. "Is ja so tot hier ", sagt sie. Mit ihrer Tochter und dem Mann gibt sie rund 300 Euro aus. "Wir fahrn dann nich in Urlaub, sondern gehen auf die Kirmes". Da gebe man ja auch eine Menge Geld aus. Die elfjährige Tochter geht gern aufs Karussell, Christiane Lammert "macht auch mal Party" mit ihren Freundinnen.

Shoppen auf Crange

Ursula Kieper geht gern auf der Cranger Kirmes shoppen. Rund 100 Euro gibt sie aus

Aber auch Ursula Kieper, die Achterbahn, Raupe oder Loopings nicht verträgt, ist zwei drei mal auf Crange. Dort kann sie wenigstens mal shoppen, sagt sie. „Da sind Schmuckstände, es gibt Kleidung" , aber auch was zu Essen will sie sich gönnen und in die Cocktailbar. Auf der Kirmes will sie ungefähr 100 Euro ausgeben.

Die Cranger Kirmes ist für Herne mehr als Losbude und Karussells, sie ist Rummel, Shoppingmeile und ein Event mit Partyzelten und Live-Musik

Die meisten sind Stammgäste

So wie die beiden Frauen sind laut Stadtmarketing Herne die meisten Besucher Stammgäste. Sie kommen aus dem gesamten Ruhrgebiet und bringen Geld in die Stadt. Nicht nur den Schaustellern, sondern zum Beispiel auch den Taxibetreibern. Für Taxi Wanne sind die elf Tage "schon wichtig, um Geld zu verdienen" , sagt ein Fahrer.

Fast doppelter Umsatz im Imbiss

Der Imbiss Lider Kokorec profitiert von der Cranger Kirmes. Der Umsatz verdoppelt sich

Auch der türkische Imbiss Lider Kokorec macht ein gutes Geschäft, wenn die Kirmes startet. Er liegt direkt am Cranger Tor und lockt viel mehr Gäste an als sonst. "Wir bestellen Getränke extra. Fast alles doppelt. Sonst kriegen wir dat nich hin“ , sagte Mesut Emre, der dort arbeitet.

Eine rollende Kleinstadt