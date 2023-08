Vollsperrung auf der A57 zwischen Köln und Neuss am Wochenende

Zwischen der Anschlussstelle Köln-Worringen und dem Autobahnkreuz Neuss-Süd in Richtung Krefeld wird die A57 ab Freitagabend 22 Uhr voll gesperrt. In diesem Bereich saniert die Autobahn GmbH die Fahrbahn. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Zum Beginn des Berufsverkehrs am Montagmorgen soll die Strecke spätestens ab 5 Uhr wieder frei sein.

Am nächsten Wochenende wird die A57 dann in der Gegenrichtung voll gesperrt. Die Autobahnraststätte Nievenheim kann an den genannten Wochenenden in der jeweiligen Fahrtrichtung nicht angefahren werden, wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte.

Über dieses Thema berichten wir am 18.08.2023 in der Lokalzeit auf WDR 2 und im WDR Fernsehen.