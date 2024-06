Auto rammt Hauswand in Oberhausen: 17-Jähriger am Steuer?

Vier Personen im Alter von 17 und 18 Jahren saßen in dem Wagen, der in den frühen Morgenstunden in Oberhausen-Borbeck an der Grenze zu Essen-Dellwig von der Straße abkam - offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit, wie Zeugen berichten.

Polizei geht Verdacht nach

Das Auto krachte in die Wand des Hauses, das gerade renoviert wird und unbewohnt ist. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Entgegen erster Vermutungen schwebt niemand in Lebensgefahr, so die Polizei.