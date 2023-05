Duisburg-Marxloh: Arrival-City statt No-Go-Area

Die Initiative heißt " Ankunftsstadtteil Marxloh " und mit auf den Weg gebracht hat sie der Kommunalpolitiker Claus-Werner Lindner. Der Sozialdemokrat bezieht sich dabei auf den britisch-kanadischen Journalisten Doug Saunders. Dem war auf Reisen aufgefallen, dass weltweit Städte bzw. Stadtteile, die über viele Jahre Zuwanderung erlebt haben, große Parallelen aufweisen.

Kriterien für die Bezeichnung "Ankunftsstadtteil"

Demnach entwickeln solche "Arrival Cities" eine eigene Dynamik der Stadtentwicklung, unabhängig davon, woher die Migranten kommen und wo sie sich niederlassen. Ein Ankunftsstadtteil ist demnach:

eine Stadt in der Stadt

bezahlbar

gut erreichbar und bietet vor Ort Arbeit

informell (hat eigene „Regeln“ des Zusammenlebens)

"im" Erdgeschoss (soziales Leben findet oft auf der Straße statt)

ein Netzwerk aus Einwanderern und Alteingesessenen

Claus-Werner Lindner im Gespräch mit einem Duisburger

Die Initiative "Ankunftsstadtteil Marxloh" will diese Erkenntnisse nun nutzen, um die Stadtteilentwicklung neu zu denken. Claus-Werner Lindners Idee ist, dass alle stadtteilrelevanten Entscheidungen künftig von unten nach oben gedacht werden: " Ich muss jetzt schauen, wie sind die Realitäten im Moment, die Realitäten der Menschen, die kommen. Die große Kunst dabei ist es, das Ganze so zu managen, dass wir am Ende keine Konflikte haben – obwohl hier sehr viele unterschiedliche Kulturen zusammenleben."

Dezernate der Stadtverwaltung arbeiten eng zusammen

Die Stadtspitze unterstützt die Idee. Mit Blick auf Marxloh sollen die städtischen Dezernate ressortübergreifend zusammenarbeiten. Der Ansatz kommt in Marxloh gut an. Der Kameramann Halil Özet ist in Marxloh geboren, leitet den dortigen "Medienbunker" und hat selbst die Initiative „Made in Marxloh“ angestoßen: " Wenn die Verwaltung mit der Politik zusammenarbeitet und der Bürgerschaft, dann finde ich das sehr positiv.“

Video starten, abbrechen mit Escape Ankunftsstadtteil Marxloh Lokalzeit aus Duisburg. . Verfügbar bis 18.05.2024. WDR. Von Ralph Brix.

Weiterentwicklung von innen heraus

Die Weseler Straße in Duisburg Marxloh

Marxloh von innen heraus weiterentwickeln und alle Akteure vernetzen: Das sind die beiden Säulen, auf denen der "Ankunftsstadtteil Marxloh" basiert. Ob und wie das gelingen kann und wird, ist offen. Die Initiative steht erst am Anfang.