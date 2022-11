Was die 90 Kulturen in Duisburg-Marxloh zusammenhält

Armut, Arbeitslosigkeit, Clankriminalität und Polizeieinsätze: Das alles kannt man aus den Schlagzeilen, die von Duisburg-Marxloh handeln. Doch wer mal da war, erkennt oft: Der Stadtteil ist, bei allen Problemen liebenswert, stellenweise hübsch und spannend sowieso. Außerdem gibt es zig Menschen, die sich dort für eine bessere Zukunft engagieren. Was hält einen Ort wie Marxloh zusammen?

Ein Pater hält die Stellung

Da gibt es zum Beispiel Pater Oliver. Der Geistliche leitet den katholischen Petershof im von Muslimen geprägten Duisburg-Marxloh. Der freundliche Mann hilft jedem, der an seiner Tür klopft. Es gibt einen Mittagstisch für Bedürftige und, wenn es im Winter nötig wird, auch Schlafplätze.

Ein Banner am katholischen Petershof in Duisburg-Marxloh

Auch für die oft bettelarmen Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien ist der Petershof Anlaufstelle. Auf einem Banner am Petershof steht "Nächstenliebe ist nicht verhandelbar".

Grundsätzlich, sagt Pater Oliver, sei der Zusammenhalt im Ruhrgebiet gut. Menschen unterschiedlicher Herkunft würden sich auch mal streiten, dann aber abends am Kiosk ein Bier oder ein Ayran zusammen trinken:

"Das lassen wir uns auch nicht durch rechte Schreihälse kaputt machen." Pater Oliver

Streit zwischen verschiedenen Kulturen

Die Hauptstraße in Duisburg-Marxloh ist bekannt für ihre vielen Brautmodegeschäfte. Kunden kommen aus dem gesamten Umland, auch aus den Niederlanden. Die negativen Schlagzeilen haben viele hier etwas schweigsam gemacht, mit Medienvertretern reden manche nicht so gern. Die türkischstämmige Mitarbeiterin eines Geschäftes sagt dann doch etwas: In Marxloh, sagte sie, sei man besonders hilfsbereit:

"Egal, wo Sie was möchten oder Hilfe brauchen - da kommt jeder und hilft gerne." Brautmoden-Verkäuferin in Duisburg-Marxloh

Marxloh ist geprägt von türkischstämmigen früheren Gastarbeiterfamilien. Mittlerweile aber leben mehr als 90 Kulturen dort. Zuletzt kamen tausende Südosteuropäer. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass dies den Zusammenhalt im Viertel auch belastet. Ein Goldhändler, der hier beruflich unterwegs ist, erzählt von Streitigkeiten. Probleme gebe es zum Beispiel zwischen alteingesessenen Menschen mit türkischen Wurzeln und den Neuankömmlingen aus Rumänien und Bulgarien.

Polizist lobt Engagement in Duisburg-Marxloh

Das Verhältnis vieler Marxloher zur Polizei ist zwiespältig. Auf der einen Seite berichten die Beamten von Routineeinsätzen, bei denen sie plötzlich vor aufgebrachten Menschenmengen standen. Auf der anderen Seite wünschen sich manche Geschäftsleute eher noch mehr Polizeipräsenz, um Ordnung im Viertel zu schaffen. Und Jugendliche berichten, sie kämen besser mit den ortskundigen Streifenpolizisten zurecht, als mit den immer wieder wechselnden Beamten der dort eingesetzten Hundertschaft.