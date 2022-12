Universität Duisburg-Essen: Verdacht auf Amokdrohung

Auch an der RUB gab es Amokdrohungen

In der vergangenen Woche gab es an der Ruhr-Universität Bochum einen ähnlichen Vorfall. Auf einer Toilettentür und an einem Hörsaal wurden ebenfalls Ankündigungen zu einem Amoklauf entdeckt. Auch dabei ging es um den 01. und 08. Dezember. Seitdem laufen die Ermittlungen der Bochumer Polizei. Einen konkreten Verdacht gibt es jedoch auch in diesem Fall nicht.

Am 08. Dezember ist Warntag

Stattdessen verweist die Polizei in Bochum auf einen neuen Trend, der in den sozialen Netzwerken populär sein soll. Dabei ginge es um eine Challenge, in der Falschmeldungen und falsche Warnungen veröffentlicht werden sollen. Außerdem vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem bundesweiten Warntag, der am 08. Dezember stattfinden wird.

