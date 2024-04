Was passiert mit der Geflüchteten-Unterkunft in Mülheim?

Seit Juni 2023 haben rund 190 Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei in der ZUE in Mülheim-Raadt stattgefunden, so eine Zählung der Behörden. Es soll auch schon körperliche Auseinandersetzung mit den Securities gegeben haben, sagen einige Anwohner der Unterkunft.

600 Menschen leben in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Mülheim. Vorher waren in dem Gebäude an der Parsevalstraße Büroräume. Vor allem der Lärm hat die direkten Nachbarn immer wieder verärgert. Der Grund: Bewohner und Anwohner leben dicht beieinander, bei völlig unterschiedlichen Tagesabläufen.