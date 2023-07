Anwohner beklagen Zustände rund um Flüchtlingsunterkunft in Mülheim-Raadt

Die Neubausiedlung an der Theo-Wüllenkemper Straße in Mülheim-Raadt gilt als Idyll für Familien. Gepflegte Reihenhäuser mit Garten, ein Spielplatz in der Straße, jeder kennt jeden. Doch seit vier Wochen leben in nur wenigen Metern Entfernung gut 600 neue Nachbarn in einem ehemaligen Bürogebäude an der Parsevalstraße. Es wurde zur Zentralen Unterbringungseinrichtung ( ZUE ) des Landes. Es gibt massive Probleme im " gewünschten guten Miteinander ".

" Die Lage hat sich in den vergangenen Tagen leider deutlich zugespitzt ", schreibt ein Anwohner in einem Brief. Er ist adressiert an Innenminister Herbert Reul ( CDU ), Familienministerin Josefine Paul (Grüne), die zuständige Bezirksregierung in Düsseldorf und den Oberbürgermeister von Mülheim, Marc Buchholz (CDU). Eine weitere Anwohnerin, die anonym bleiben möchte, ergänzt schriftlich: Man sei nicht " gegen Flüchtlinge in diesem Land ", nur die hohe Anzahl an Menschen stelle " ein massives Problem " für Mülheim-Raadt dar. Dem WDR liegen beide Briefe vor.