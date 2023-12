Wie jüdische Menschen im Ruhrgebiet dieses Jahr Chanukka feiern

In den Werkräumen unter dem rekonstruierten Gottesdienst-Saal der Synagoge in Essen scheint alles nur noch an Chanukka zu denken. Auf den Tischen stehen Chanukkina - achtarmige Leuchter - aus Metall und Holz. Da liegen bunte Kreisel, Plakate mit lustigen Plätzchen-Motiven. "Wir wollen mit Familien am Tag der Offenen Tür Chanukka-Traditionen erleben“, sagt Diana Matut. Die Leiterin der Gedenkstätte hat Jiddische Musik studiert und begeistert die sich besonders für Chanukka-Lieder.

Der Chanukka-Schlager schlechthin ist "Maoz Tzur". Im Lied wird erzählt, dass Gott Halt gibt, ein Fels in der Brandung ist. "In diesem Jahr fällt es nicht unbedingt leicht, zu feiern - es geht ja um Wohlsein und Überfluss" sagt Diana Matut. Shahar Viso stimmt zu und steckt die erste Kerze in die Chanukkina. Die Museumspädagogin ist, ebenso wie andere Mitarbeitende, Jüdin und hat auch Verwandte in Israel.

In Gedanken bei den Geiseln in Israel