Chanukka: Das wird am jüdischen Lichterfest gefeiert

Jeden Tag nach Einbruch der Dunkelheit entzünden Jüdinnen und Juden eine Kerze mehr an der Chanukkia, dem neunarmigen "Chanukka-Leuchter" - bis am Ende alle Lichter brennen. In diesem Jahr findet das Fest vom 7. bis zum 15. Dezember statt. Der Tradition nach stellt man den Leuchter ans Fenster und zeigt offen: Hier wird ein jüdisches Fest gefeiert. Damit erinnern die Feiernden an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im zweiten Jahrhundert vor Christus.

Der jüdische Tempel in Jerusalem wurde mit Zeus-Altar entweiht

Damals hielt das antike Griechenland Judäa besetzt und zwang der jüdischen Bevölkerung, die an einen Gott glaubt, die polytheistische Glaubensausübung auf. Juden und Jüdinnen sollten fortan die griechischen Götter anbeten, der Tempel in Jerusalem wurde mit einem Zeus-Altar entweiht. Nach einer Zeit der Unterdrückung tat sich eine Gruppe zum Aufstand zusammen - die so genannten Makkabäer.

Jüdischer Aufstand gegen die Griechen

Sie lehnten sich gegen die Griechen auf - mit Erfolg. Im Jahr 164 vor Christus eroberten sie den Tempel zurück und weihten ihn wieder. So heißt auch Chanukka aus dem Hebräischen übersetzt "Einweihung". Die Aufständischen entfernten die griechischen Götterstatuen und wollten daraufhin die siebenarmige Öllampe (hebr. Menora) zünden, die zum Inventar des allerheiligsten Teils im Tempel gehörte.

Warum Chanukka acht Tage lang gefeiert wird

Laut einer Erzählung im Talmud, der mündlichen Überlieferung des Judentums, war aber zum Zeitpunkt der Wiedereroberung nicht genug koscheres Öl für die Menora vorhanden. Die Griechen hatten bis auf einen kleinen Krug alles vernichtet. Das wenige Bisschen, das übrig geblieben war, hätte eigentlich nur für einen Tag gereicht. Wie durch ein Wunder, so die Erzählung, brannte der Leuchter aber ganze acht Tage lang. Deshalb wird Chanukka auch acht Tage lang gefeiert.

Alles steht im Zeichen der Freunde und guten Laune

Die Chanukka-Geschichte steht nicht in der Bibel, Chanukka ist kein streng religiöses Fest. Gläubige und Nichtgläubige erfreuen sich daran gleichermaßen. Die Familie oder der Freundeskreis kommt zusammen, es gibt neben den Lichtern in Öl gebratenes Essen, z.B. Latkes (Kartoffelpuffer) oder Sufganiots (Berliner). Beliebt ist auch das Spiel mit dem Sewiwon, einem Kreisel, auf dessen vier Seiten jeweils ein hebräischer Buchstabe steht. Zusammen genommen stehen sie als Abkürzung für folgenden Spruch: "Ein großes Wunder geschah hier." In der Diaspora wird einer der Buchstaben ersetzt und man liest: "Ein großes Wunder geschah dort". Auch gibt es viele fröhliche Chanukka-Lieder. Alles steht im Zeichen der Freunde und guten Laune.

