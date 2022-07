Mehr Sicherheitskräfte am Flughafen Köln-Bonn

Stand: 26.07.2022, 14:24 Uhr

Die Bundespolizei will am Flughafen Köln-Bonn ein zweites Sicherheitsunternehmen mit der Passagierkontrolle beauftragen. So sollen lange Wartezeiten an den Kontrollstellen vermieden werden.

Von Oliver Köhler / Frank Piotrowski