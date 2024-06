Im Playoff-Finale der Bundesliga in Frankfurt am Main setzte sich das Team um Timo Boll am Sonntag (30.06.2024) mit 3:1 gegen den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken durch.

Die Düsseldorfer besiegten ihren Dauerrivalen bereits zum vierten Mal nacheinander im Meisterschafts-Endspiel. Auch das deutsche Pokalfinale im Januar ging an die Borussia. Dafür gewannen die Saarbrücker 2023 und 2024 das Champions-League-Endspiel gegen Düsseldorf. In der Bundesliga-Hauptrunde dieser Saison schlugen sie Boll und Co. zweimal.