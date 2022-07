Lange Schlangen am Flughafen Köln/Bonn – Bundespolizei muss eingreifen

Flughafen Köln/Bonn fehlt es an Personal

Seit Beginn der NRW -Sommerferien kommt es am Flughafen Köln/Bonn immer wieder zu massiven Verzögerungen. Für die Sicherheitskontrollen gibt es schlicht zu wenig Personal, krankheitsbedingte Ausfälle verschärfen die Situation zusätzlich. Aus Flughafenkreisen erfuhr der WDR , dass sich am Freitag besonders viele Mitarbeiter, die in der Sicherheitskontrolle arbeiten, krank gemeldet haben.

Und Entspannung ist nicht in Sicht: Laut eines Flughafensprechers werden an diesem Wochenende schätzungsweise 110.000 Menschen vom Flughafen Köln/Bonn abfliegen. Am kommenden Montag starten zudem die Sommerferien in Rheinland-Pfalz, von dort werden ebenfalls viele Fluggäste erwartet.