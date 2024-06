Die 26-Jährige übersprang am Sonntag (30.06.2024) 1,85 Meter und musste sich damit nur der Hannoveranerin Imke Onnen geschlagen geben, die 1,88 Meter meisterte. Den dritten Platz belegte Johanna Göring (Kornwestheim) ebenfalls mit 1,85 Meter.

Bianca Stichling aus Leverkusen wurde mit 1,78 Meter Fünfte, Joana Herrmann aus Riesenbeck übersprang 1,74 Meter und belegte damit den neunten Platz.

Zweite Plätze auch für Sprintstaffeln aus NRW

Bei den 4x100-Meter-Staffeln belegten Teams aus NRW jeweils den zweiten Platz. Bei den Frauen musste sich das Quartett des TV Wattenscheid 01 (Johanna Bechthold, Monika Zapalska, Jolina Ernst, Tatjana Pinto) nur der LG Stadtwerke München geschlagen geben. Die Wattenscheiderinnen benötigten für die Stadionrunde insgesamt 44,48 Sekunden, die Münchnerinnen benötigten nur 43,92 Sekunden.

Bei den Männern liefen Jan Eric Frehe, Leonard Horstmann, Jakob Bruns und Gabriel Wusu von der LG Brillux Münster die 4x100 Meter zusammen in 40,16 Sekunden und waren damit nur ein wenig langsamer als die Staffel des Hamburger SV, die 39,65 Sekunden benötigten. Bei den Hamburgern sprintete auch Owen Ansah mit, der am Samstag als erster Deutscher die 100 Meter in weniger als zehn Sekunden gelaufen war.