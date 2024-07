Wohnmobil-Wiegen in Detmold: Alles für den sicheren Urlaub

Wolfgang Volgmann ist zufrieden. Er weiß jetzt, dass er bei seinem Wohnwagen mit dem Wasser-Tank etwas aufpassen muss: "In dem Tank sind 30, 40 Liter, die hab ich vergessen abzulassen seit meinem letzten Trip. Aber das sind ja 30, 40 Kilo Gewicht. Wenn ich das ablasse, dann habe ich wieder Luft und weiß, dass ich auf der sicheren Seite bin. Das war auch mein Ziel heute!"

Spezialwaage für Wohnmobile

Die Wohnmobil-Waage.

Aus genau dem Grund ist Volgmann zum Wiegen gekommen und hat seinen Wohnwagen auf die Waage gestellt. Die hat gesagt, dass sein Wohnwagen etwas zu schwer ist. Gemessen wird mit einer mobilen Waage. Die besteht aus zwei Metallplatten. Mit diesen Metallplatten werden die Fahrzeuge pro Achse gewogen.

Die Gewichte der einzelnen Achsen werden dann zusammengerechnet und ergeben das Gesamtgewicht. Die grau-roten Streifen vor und hinter den Metallplatten sind Ausgleichsmatten, damit die Fahrzeuge auf einer Höhe stehen und das Gewicht nicht verfälscht wird.

Überblick über Gewicht hilft

Info-Stand der Polizei Lippe.

Viele Reisende schätzen das Gewicht ihrer fahrenden Ferienhäuser nur. Das kann aber teuer und gefährlich werden, sagt Thomas Bartelt von der Polizei Lippe. Er ist der Leiter für Verkehrssicherheit: "Wenn man zu viel überlädt, dann hat das Auswirkungen auf die fahrdynamischen Prozesse. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel Sie laden dürfen, dann hilft ein Blick in den Fahrzeugschein. Da steht ein zulässiges Gesamtgewicht drin."

Die Polizei Lippe will mit der Aktion erreichen, dass die Menschen sicherer in den Urlaub fahren. Zudem gibt sie Hinweise und Tipps zur Ladungssicherung. Jemand, der heute mit zu viel Gewicht kommt, wird nicht bestraft: "Uns geht es um den präventiven Gedanken und bisher sind fast alle in ihrem vorgeschriebenen Gewicht geblieben" , sagt Bartelt.

"Das ist dann einfach sicherer." Tobias Ziegler, Wohnwagenbesitzer

Auch Profis schauen vorbei

Auch Tobias Ziegler ist heute bei der Wiege-Aktion dabei, eigentlich ist er aber schon ein ziemlicher Profi was das Beladen seines Wohnwagens angeht: "Ich habe eine Waage für den Wohnwagen zuhause. Ich wollte jetzt mit der Wiegung hier aber sichergehen, dass die auch richtig funktioniert. Ich mache das so, dass ich alles, was ich einlade, vorher wiege. Und ich habe dann eine Excel-Liste, da trage ich das ein. So weiß ich immer, wie viel ich wiege und kann in dem vorgegebenen Gewicht bleiben. Und das ist dann einfach sicherer."

Zusammen mit seiner Frau und den Kindern geht es für ihn am Montag an die Ostsee – und zwar mit sicherem Gewicht.