Die Süd- und Nordstadt in Elberfeld gehören zu den Stadtteilen, in denen der Bedarf an Parkplätzen groß, die Fahrbahnen aber eng sind. Es wird geparkt, wo es eben geht - oder eigentlich auch nicht. So kommt es, dass die Feuerwehr das Haus in Flammen sieht - ihre Fahrzeuge aber 100 Meter entfernt stecken bleiben.

Versperrte Rettungswege - Menschen in Gefahr

So zuletzt in der Elberfelder Bandstraße, Ende September. Ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Die Drehleiter hängt hinter "wild" geparkten Fahrzeugen fest. Als sie am Brandort ankommt, muss sie eine junge Familie mit Baby aus den Flammen im Obergeschoss retten - in allerletzter Sekunde.