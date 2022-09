Großbrand in Wuppertaler Mehrfamilienhaus

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 20:30 Uhr von mehreren Anwohnern. Beim Eintreffen schlugen die Flammen schon aus mehreren Fenstern. Außerdem schrie eine dreiköpfige Familie im zweiten Obergeschoss nach Hilfe. Die Eltern und ein kleines Kind drohten zu springen, konnten dann aber mit einer Drehleiter befreit werden. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gleichzeitig breitete der Brand sich in dem mehrgeschossigen Haus rasend schnell über die Holztreppe aus, sodass in kürzester Zeit das gesamte Haus in Flammen stand. Selbst erfahrene Feuerwehrleute bezeichnen diese schnelle Ausbreitung als besonders.

Nachbarhäuser mussten evakuiert werden

Da lange nicht klar war, ob sich die Flammen auch auf die Nachbarhäuser ausbreiten könnte, musste insgesamt 25 Menschen ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen. Sie wurden in einem Bus der Stadtwerke untergebracht.

Ein Übergreifen konnte letztendlich aber doch verhindert werden. Das betroffene Haus wurde noch am Abend als nicht mehr betretbar eingestuft. In wieweit die Polizei es für die Ermittlung der Brandursache betreten kann, war am Dienstagmorgen noch unklar.

Probleme mit geparkten Autos

Die Anfahrt bis zum Brandgebäude gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig, da die Straßen in der Wuppertaler Nordstadt mit diversen Autos zugeparkt waren. Auch bei der Löschwasserversorgung gab es zunächst Probleme, weil Autos auf den Hydranten in unmittelbarer Nähe standen.