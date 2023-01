Ehemaliger Missbrauchs-Beauftragter belastet Kardinal Woelki

Der Zeuge, Oliver Vogt, sitzt im Flur vor dem Gerichtssaal. Er kann sehen, wie immer mehr Journalistinnen und Journalisten an ihm vorbei in den Gerichtssaal gehen, in dem er gleich aussagen soll. Als der Richter ihn in den Raum ruft, merkt man seine Anspannung, aber auch eine große Konzentration. Mit ruhiger Stimme beantwortet er die Fragen des Richters, erklärt ungewöhnliche Begriffe aus der Kirchensprache und fragt, ob er Ergänzungen machen dürfe.

Im Prozess geht es eigentlich um eine mögliche Falschberichterstattung der "Bild"-Zeitung. Aber im Mittelpunkt steht schon lange eine ganze andere Frage: Hat der Kölner Kardinal in einer eidesstattlichen Versicherung gelogen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Oliver Vogt wird gleich sagen, dass er mehrfach mit dem Kardinal über die fraglichen Informationen gesprochen hat. Reicht das, um aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eine Anklage zu machen?