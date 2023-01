Ehemaliger Kölner Missbrauchsbeauftragter sagt aus

Zweifel an Eidesstattlicher Versicherung von Kardinal Woelki

Woelki hat in dem Prozess eine Eidesstattliche Versicherung abgegeben. Weil es an ihrem Wahrheitsgehalt Zweifel gibt, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen den Kardinal. Oliver Vogt begrüßt das Ermittlungsverfahren. " Aus meiner Sicht ist das die richtige Institution, um die Vorwürfe aufzuklären und Licht in das Dunkel der Aussagen zu bringen. "

Oliver Vogt jedenfalls kannte den Priester und seine Geschichte. Was er vor Gericht sagen wird, will er vorab nicht preisgeben. Klar ist allerdings: Er muss an diesem Tag in die Vergangenheit reisen. Obwohl er eigentlich das Erzbistum und die Kirche weit hinter sich lassen wollte.