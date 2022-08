Sinkender Rheinpegel könnte für knappe Kohle in Kraftwerken sorgen

Steinkohlekraftwerk Bergkamen

Der einzige Weg für die Kohle führt aber über Flüsse und Kanäle per Schiff ins Kraftwerk. Was passiert, wenn der nötige Nachschub ausbleibt, sieht man gerade in Hessen. Dort muss das Steinkohlekraftwerk Staudinger 5 wegen des niedrigen Rheinpegels möglicherweise die Produktion drosseln.

Seit Jahrzehnten bekannten Probleme

Damit so etwas nicht auch hier passiert, hätten Fahrbahnrinnen schon längst erweitert werden müssen, meint der Verband der Deutschen Binnenschifffahrt. "Wir hätten die teilweise seit Jahrzehnten bekannten Probleme insbesondere an den freifließenden Gewässern in NRW nicht, wenn die Politik rechtzeitig tätig geworden wäre und gegengesteuert hätte" , betont BDB -Geschäftsführer Jens Schwanen.

Zwar könnten die Pegel kurzfristig durch einen Tag Regen etwa in Süddeutschland wieder ansteigen. "Das hilft in der Güterschifffahrt aber nicht wirklich" , so Schwanen. "Wir brauchen gleichbleibend hohe Pegelstände." Und dafür bräuchte es schon mehrere Tage ergiebigen Landregen.

Alte Kohleschiffe nicht mehr im Einsatz

Zum niedrigen Pegel und den nicht erweiterten Fahrbahnrinnen gesellt sich aber noch ein anderes Problem: Viele der für den Steinkohletransport ursprünglich mal eingesetzten Schiffe sind längst anderswo im Einsatz. Dennoch sieht BDB -Geschäftsführer Schwanen die Versorgung der Kraftwerke grundsätzlich nicht gefährdet. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Transport von Kohle auf den Flüssen komplett eingestellt werden wird."

Neubaur: "Problem erkannt"

NRW-Energieministerin Mona Neubaur (Grüne)

Damit rechnet auch NRW -Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) nicht. "Die Lage ist ernst, aber stabil" , erklärt Neubauer im WDR -Interview. Dennoch betrachte sie die niedrigen Pegelstände mit Sorge. Dabei verwies sie auf Pläne im Bundeswirtschaftsministerium, Steinkohle notfalls in Güterwagen durchs Land zu transportieren. Und wenn das - wie im Fall Bergkamen - gar nicht möglich ist? "Wir haben das als Problem erkannt" , räumt Neubauer ein. Derzeit würden Land und Bund nach Lösungen suchen.

Erinnerung an Jahrhundertsommer 2018

Noch sind die Pegeltiefstwerte von 2018 zwar nicht erreicht. Damals mussten sogar einige Fähren in Köln den Betrieb einstellen. Doch die Werte von damals wurden erst im Oktober erreicht, nach einem Rekordhitzesommer. Jetzt steuern wir schon im August auf ähnliche Werte zu.