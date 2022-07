Gibt es einen Wassermangel in NRW?

Für den Hitzeschutz: Wasser verteilen statt sparen?

Während manche Städte zum Wassersparen auffordern, wird daher in anderen sogar Wasser verteilt. Münster beispielsweise kämpft gegen die Trockenheit seiner Bäume. Die Stadt hat an 60 verschiedenen Standorten Eintausend-Liter-Wasser-Container aufgestellt. Dort können die Bürgerinnen und Bürger Wasser entnehmen, um die Bäume in ihren Straßen zu gießen. Auch Gießkannen und Wassersäcke wurden verteilt.

Das Umweltbundesamt empfiehlt, das Gießen solle nicht bei Hitze in der Mittagszeit erfolgen – dann verdunste das Wasser nicht so schnell. Am besten sei das Wässern am frühen Morgen.

Doch muss es wirklich sein, die Bäume nun zu bewässern, wenn die Ressoruce knapp ist? Zumindest sind die Straßenbäume für den Hitzeschutz in Städten sehr relevant. Sie wirken der Aufheizung entgegen, spenden Schatten, filtern Emissionen aus Luft und Boden. Aber: Stadtbäume wachsen meist unter schlechteren Standortbedingungen, sodass Trockenheit sie zusätzlich belastet. Und gerade junge Bäume brauchen viel Wasser.

Hitzeschutzpläne der Kommunen

Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindbund fordert gar " grüne Klimaoasen " in Städten. Auch in Dach- und Fassadenbegrünungen oder sogenannte Wasservernebler sollten Kommunen investieren - im Rahmen "kommunaler Hitzeaktionspläne ".

Ein Junge springt über einen perforierten Schlauch in Köln

In Köln werden für den städtischen Hitzeaktionsplans zum Beispiel perforierte Wasserschläuche getestet. Sie sollen Menschen Kühlung verschaffen.

Das Umweltbundesamt denkt, gerade in Sachen Wasser, eher daran, das kühle Nass nicht mehr abzuführen - sondern im Gebiet zu halten. In Dürreperioden könnten zwar Bewässerungen etabliert werden, dass müsse aber effizient geschehen. Beispielsweise, indem Regenwasser, aufbereitetes Grauwasser - also wenig verschmutztes Abwasser - oder aufbereitetes Kommunalabwasser genutzt werden.

So geschieht es derweil beispielsweise in Münster. Die Becken des Bades Ost sollen ausgebessert und renoviert werden. Dafür werden 500.000 Liter Wasser abgepumpt. Davon sollen rund 7.000 Stadtbäume profitieren - nach einer Filterung des Chlorwassers.