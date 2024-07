So jubelte das unerfahrenere Team um die Fredenbecker Teenager (Durchschnittsalter: 13), Alina Roß und Alice Layher. "Wir hatten ja Sorge, ob wir hier überhaupt bestehen können" , wurde Fredenbecks Longenführerin Gesa Bührig auf der CHIO-Webseite zitiert. Roß hat allerdings schon viermal in der Soers geturnt, nur nicht bei einem Nationenpreis. Am Sonntag trug sie mit 8,503 Punkten, der zweitbesten Kür des Tages, maßgeblich zum Erfolg bei. Und Layher absolviert als letztjährige U21-Weltmeisterin nun ihre erste Senioren-Saison.

Harwardt und Künne verteidigen Pas de Deux

Den Preis der Paare, den Pas de Deux, gewannen am Sonntag Diana Harwardt und Peter Künne mit DSP Sir Laulau an der Longe von Andrea Harwardt. Mit beiden Küren kamen sie auf zusammengerechnet 8,825 Punkte. Platz zwei belegten Gisa Sternberg und Linda Otten mit Espresso an der Longe von Cornelia Ammermann (8,112).