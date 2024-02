Werteunion vor Parteigründung in Bonn

Auf dem Ausflugsschiff genießen die Passagiere normalerweise vom Rhein aus den Blick aufs Siebengebirge oder auf das frühere Bonner Regierungsviertel auf der anderen Seite. Jetzt wollen die vorher dazu bestimmten Mitglieder der Werteunion auf einem Ausflugsschiff über die Gründung der neuen Partei entscheiden - und über ein Grundsatzprogramm.

Gründungsort mit Symbolcharakter

Der Ort der Parteigründung dürfte kein Zufall sein. Erst vergangene Woche hatte die Werteunion über soziale Medien die CDU und ihren Parteichef Friedrich Merz zum wiederholten Male kritisiert. In dem Beitrag ist auf Facebook und der Plattform X unter anderem von einem " Irrweg " die Rede, dem man sich "in der Tradition der CDU Adenauers und Kohls" entgegenstellen wolle.

Parteiziele festlegen

Nicht weit entfernt von dem Ort, an dem die früheren CDU -Bundeskanzler regiert haben, will die Werteunion jetzt also ihre Partei gründen und auch die Ziele beschließen. Man wolle "für die Freiheit, für Rechtsstaat und für die Grundordnung des Bonner Grundgesetzes" stehen, heißt es von der Werteunion auf ihrer Internetseite.

Polizei bestätigt Vorbereitungen

Offiziell hat die Werteunion die anstehende Parteigründung in Bonn noch nicht bestätigt und auch entsprechende Anfragen des WDR nicht beantwortet. Die Bonner Polizei hat allerdings bestätigt, dass sie den Schutz der Veranstaltung vorbereitet. Gegenveranstaltungen seien bisher noch nicht angemeldet worden, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Die anstehende Parteigründung ist allerdings auch kein Geheimnis mehr. Die Werteunion hatte sie selbst bereits für den Februar angekündigt. Die neue Partei will noch in diesem Jahr im September an den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg teilnehmen. Für die Europawahl seien die Meldefristen dagegen schon abgelaufen.

Werteunion sieht sich als "konservativ-liberal"

Die neue Partei dürfte sich wohl rechts von CDU und CSU positionieren. Man wolle sich als "gesprächsbereit in alle politischen Richtungen" zeigen. Deshalb werde man auch mit der AfD sprechen, hatte der Werteunion-Vorsitzende Hans-Georg Maaßen angekündigt. Die zukünftige Partei wolle keine "Brandmauern" pflegen, so Maaßen im Januar.

Maaßens Rückkehr nach Bonn

Hans-Georg Maaßen kehrt für die Parteigründung in die Stadt zurück, in der er Jura studiert und ab 1991 im Bundesinnenministerium gearbeitet hatte. 2012 wurde er zum Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ernannt. Diesen Posten musste Maaßen 2018 räumen, nachdem er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte.

