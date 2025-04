Erst im August 2024 gab es auch in NRW beunruhigende Nachrichten aus gleich mehreren Kasernen. Der Verdacht: Jemand könnte sich in den Bundeswehr-Kasernen in Mechernich und in Köln an der Wasserversorgung zu schaffen gemacht haben. An beiden Standorten gab es offenbar Schäden am Zaun, der das Gelände umgibt. Obwohl sich herausstellte, dass das Trinkwasser nicht belastet war, blieb doch der Sabotage-Verdacht im kollektiven Gedächtnis hängen.