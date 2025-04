Carro über Wirtz-Zukunft: "FC Bayern hat sich noch nicht gemeldet"

Das recht unverblümte Werben des großen Konkurrenten um Bayers Zauberfuß Florian Wirtz wollte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid nicht unkommentiert lassen. "Sie haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt", erklärte der 60-Jährige, es gebe also überhaupt kein konkretes "Angebot von Bayern".

Personalplanungen nehmen Fahrt auf

Kurz nachdem die Leverkusener mit dem Remis beim FC St. Pauli wohl auch ihre letzte Minimalchance auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga verspielt hatten, wurde eines recht schnell deutlich: Bei Bayer geht es nun abseits des Platzes in die heiße Phase - im Verbalduell mit dem deutschen Rekordmeister und im Poker um die wichtigsten Personalien. Zu denen neben Wirtz auch Trainer Xabi Alonso gehört.