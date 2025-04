Michael Westerhoff aus der Wissenschaftsredaktion des WDR erklärt, dass die chinesischen Automarken den Vertrieb bisher eher über das Internet abwickelten. "Das ändert sich aber gerade. Great Wall Motors hat in NRW inzwischen 30 Händler." Die gebe es relativ flächendeckend von Paderborn bis Aachen. " BYD hat zwei Showrooms. Einen in Köln und einen in Dortmund. Xpeng ist in Aachen, Düsseldorf und Dortmund vertreten ", so Westerhoff.

Welche Marken werden wir in Deutschland erleben?

Der Leapmotor C01 auf der Auto Shanghai

Laut Bratzel werden sich auf dem europäischen Markt am ehesten die größeren Hersteller aus China durchsetzen. "Es werden einige chinesische Spieler erkleckliche Marktanteile erringen, das werden die größten sein, BYD zum Beispiel." Es gebe auch mehr und mehr Kooperationen. Die Stellantis-Gruppe, zu der Marken wie Citroen, Peugeot und Opel gehören, sei eine Kooperation mit Leapmotor aus China eingegangen, einem Hersteller mehrerer Elektro- und Hybridfahrzeuge. Volvo gehört mittlerweile zum chinesischen Autohersteller Geely und Geely hat sich auch bei Smart eingekauft. Solche Kooperationen erleichtern den Zugang zum europäischen Markt und sichern auch den Zugang zur bereits bestehenden Infrastruktur. "Auch Xpeng fängt jetzt in Europa an" , erläutert Bratzel. "Xpeng baut größere und teurere SUVs" , ergänzt Westerhoff.

Worauf muss ich beim Kauf eines Autos aus Fernost achten?

"Wer ein chinesisches Auto kauft, sollte unbedingt fragen, wie die Ersatzteil-Versorgung funktioniert und ob die Marke eine Werkstatt in der Nähe hat" , rät Westerhoff. Sollten die Ersatzteile per Schiff aus China kommen, könne das leicht mehrere Wochen dauern. Bratzel würde Leasing einem Kauf vorziehen: "Es ist ein gewisses Risiko, wenn ich eine Marke kaufe, die noch nicht auf dem Markt etabliert ist und vielleicht wieder verschwindet. Die Empfehlung wäre da eindeutig das Leasing, vielleicht für drei Jahre, dann sollte man auf der sicheren Seite sein" , so der Automobil-Experte. Qualitativ müsse man sich aber keine Sorgen machen, das sehen sowohl der ADAC als auch die Experten und Expertinnen gleichermaßen so.

Deutsche Zulieferer könnten auch profitieren

Sollten die chinesischen Hersteller wirklich mit Macht auf den deutschen Markt drängen, dann ist das auch eine Chance für den in die Bredouille geratenen Zweig der Autozulieferer hierzulande. "Ohne die Zulieferer können auch die Chinesen im Elektrobereich nicht arbeiten" , sagt Keim. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Hersteller in Europa produzieren "aufgrund der Kostenvorteile bzw. der Zollnachteile", so Keim. Sie wären dann auf Zulieferer angewisen, die "lokal günstiger und schneller produzieren ".

Unsere Quellen: