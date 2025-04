Kein Geld mehr: KFC Uerdingen stellt Spielbetrieb sofort ein

Liga-Spiele werden annulliert

Alle Spiele werden annulliert Damit war die 0:2-Niederlage bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag die letzte Partie in der Regionalliga West. Der Westdeutsche Fußball-Verband hatte bereits mitgeteilt, dass bei einer Einstellung des Spielbetriebs vor dem 30. April alle bislang absolvierten Spiele annulliert werden.

Dies war bereits im Fall von Türkspor Dortmund geschehen. Neustart in der Oberliga geplant Der KFC Uerdingen soll trotz der jetzigen Entwicklung erhalten bleiben, hieß es weiter. Ziel der Insolvenzverwaltung sei eine Entschuldung und die Entwicklung eines tragfähigen Konzepts für einen Neustart in der Oberliga in der kommenden Saison.

