Beisetzung am Samstag

Die Beisetzung des Papstes wird am Samstag um 10 Uhr in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom stattfinden. Zuvor findet im Vatikan die Trauermesse statt. Bereits am Mittwoch wird der Leichnam des Pontifex in den Petersdom überführt, wo Gläubige am offenen Sarg Abschied nehmen können.

Papst Franziskus war am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren gestorben, der Vatikan gab als Todesursache die Folgen eines Schlaganfalls an.

