Verhaltensregeln für Düsseldorfer Fanzonen

In dem Code of Conduct geht es um Themen wie Flirten, Fotografieren und Gendern. Im Vorwort heißt es: "Weil Düsseldorf sich als weltoffene und diverse Stadt versteht, sollen Vielfalt und gemeinsame Verantwortung auch bei den Fußballveranstaltungen gelten."

Diskriminierende Fangesänge sind tabu

Wer keine Karte für das Stadion ergattern konnte, kann die Spiele in einer Fanzone verfolgen

Die Fußball-Anhänger werden in den Verhaltensregeln zum Beispiel aufgefordert, keine verletzenden Sprüche oder Witze über Personengruppen zu machen. Auch diskriminierende Fangesänge sollen unterlassen werden. In einem Zusatz heißt es, es gebe auch großartige Sprüche, Witze und Lieder, über die alle gemeinsam lachen können.

Nein heißt nein – auch beim Public Viewing

Auch zum Thema Flirten haben sich die Autoren Gedanken gemacht: " Nur Ja heißt Ja, " schreiben sie, und: " Versichere Dich, dass die Person, an der Du Interesse hast, auch Lust darauf hat ". Ein " Nein " könne auch durch Körpersprache angezeigt werden.

Awareness-Teams sollen für Sicherheit sorgen

Aufbau der Tribüne für das Public Viewing am Schauspielhaus

Falls es dennoch zu Übergriffen kommen sollte, gibt es sogenannte Awareness-Teams. An die können sich Betroffene wenden. Am Rathaus haben die Organisatoren der Fanzonen auch einen Safer Space eingerichtet, also einen sichere Ort, an den man sich notfalls zurückziehen kann.

All diese Regeln sollen digital über die UEFA -App verbreitet werden. Der Verhaltenskodex erscheint dann in den Fanzonen auch auf den Großleinwänden.

