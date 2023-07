21 Glockenschläge für Opfer der Loveparade

In der Salvatorkirche direkt neben dem Duisburger Rathaus waren die Angehörigen zunächst unter sich. Traditionell findet dort am Jahrestag der Loveparade eine nicht-öffentliche Andacht statt.

"Uns wird immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass wir auf Wunsch der Eltern auch jetzt im 13 . Jahr diese Andacht machen", sagt Jürgen Widera, evangelischer Pfarrer und im Vorstand der Stiftung "Duisburg 24 . 7 . 2010 ".

Die Stiftung organisiert zusammen mit dem Verein "Bürger für Bürger" das Gedenken, kümmert sich um den Erhalt der Gedenkstätte und ist Anlaufstelle für alle Betroffenen. " Wir wollen ein Stück Versöhnung herstellen zwischen Duisburg und denen die Opfer geworden sind ", ergänzt Widera.

"Wir können den Schmerz nicht nehmen"

An der Gedenkstätte am Tunnel folgte eine 30 -minütige öffentliche Gedenkfeier. Jürgen Thiesbonenkamp aus dem Kuratorium der Stiftung sagte, dass die Tragödie vom 24 . Juli 2010 noch immer eine offene Wunde in der Geschichte der Stadt Duisburg sei.

Man könne den Verlust der geliebten Menschen nicht rückgängig machen, aber umso wertvoller seien die schönen gemeinsamen Erinnerungen, so Thiesbonenkamp weiter. Emotionaler Höhepunkt waren die 21 Glockenschläge - einer für jedes Todesopfer der Loveparade vor 13 Jahren.

Für jedes Opfer wurde die Glocke geläutet.

Es flossen Tränen bei den Anwesenden, viele hielten sich an den Händen. Bis auf die australischen Hinterbliebenen waren Angehörige aus allen Heimatländern angereist. Die meisten bleiben bis Dienstag in Duisburg.

Zukunft der Gedenkveranstaltungen

Zum Gedenken kommen nicht mehr alle

" Mittlerweile kommen nicht mehr alle Familien jedes Jahr nach Duisburg ", sagt Jürgen Widera von der Gedenk-Stiftung. Er ist in ständigem Kontakt mit den Angehörigen und es zeichnet sich ab, dass die Gedenkveranstaltungen in Zukunft anders ablaufen könnten.

" Der Wunsch ist, dass wir bis zum 15. Jahrestag in der jetzigen Form weitermachen . Wie es dann weitergeht, werden wir mit den Familien und der Stadt gemeinsam entscheiden ."

Nacht der 1.000 Lichter

Mit Kerzen wurde an die Opfer erinnert

Traditionell hatte schon am Vorabend des eigentlichen Jahrestages die "Nacht der 1000 Lichter" stattgefunden. Helfer hatten viele hundert Kerzen und Grablichter aufgestellt. Bei der Gedenkfeier am Vorabend gibt es keine Reden oder Musik, es ist der stille Auftakt des Erinnerns an die Tragödie von vor 13 Jahren.