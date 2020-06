Loveparade: Hilfen und Experten-Kommission zugesagt

Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Duisburger Loveparade-Katastrophe nimmt sich der Landtag wieder der Katastrophe und ihrer Folgen an. Für Hinterbliebene der Todesopfer und Überlebende soll ein weiterer Hilfsfonds aufgelegt werden. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, FDP und Grünen soll in der kommenden Plenarwoche beraten werden. Der Antrag lag dem WDR am Dienstag (16.06.2020) nach den Fraktionssitzungen vor.

Aufstockung des Hilfsfonds

Die Opfer hatten aus einem von der damaligen rot-grünen Landesregierung aufgelegten Notfallfonds des Landes schnell bis zu 20 000 Euro (für Hinterbliebene und länger stationär Behandelte) bekommen. Bis heute werden den Angaben der Fraktionen zufolge hieraus Gelder gezahlt - etwa in sozialen Härtefällen. Die Hilfsgelder sollen nun offenbar aufgestockt werden. Die genaue Höhe der geplanten zusätzlichen Hilfssumme ist noch offen.

Fachleute sollen Kommission bilden

Duisburg, 24. Juli 2010: Gefährliches Gedränge vor dem Tunnel

In dem Antrag wird die Landesregierung beauftragt, eine Kommission einzusetzen. Das Gremium soll konkrete Erkenntnisse zum Unglück in den Blick nehmen. Externe Fachleute sollen Vorschläge für Großveranstaltungen im Freien machen. Offen ist, ob eine solche Kommission so etwas wie ein verspäteter Loveparade-Untersuchungsausschuss sein wird.

Katastrophe mit 21 Toten

Bei dem Techno-Festival waren am 24. Juli 2010 in Duisburg in einem Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und mehr als 650 verletzt worden. Der Landtag setzte jedoch keinen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dem Geschehen ein. Zunächst sollten die juristischen Ermittlungen abgewartet werden, hieß es damals von der Mehrheit im Parlament.

Prozess eingestellt

Fast zweieinhalb Jahre lang beschäftigte sich ein Strafprozess mit dem Unglück - ohne Urteil

Doch die strafrechtliche Aufarbeitung zog sich hin. Jahrelang wurde ermittelt. Erst Ende 2017 startete nach langem Gezerre ein Prozess. Anfang Mai 2020 stellte das Landgericht Duisburg das Loveparade-Strafverfahren wieder ein. Eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit endete damit nach 184 Sitzungstagen ohne ein Urteil.