Unfallserie auf der A4: lange Staus und ein Schwerverletzter

Der Unfall ereignete sich gegen 8:15 Uhr auf der A4 zwischen Overath und Untereschbach in Fahrtrichtung Köln. Nach Angaben der Polizei in Köln fuhr ein Kleintransporter am Stauende auf einen Sattelschlepper auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angabe des Kölner Polizeisprechers ist er schwer verletzt. Es bildete sich Stau auf einer Länge von rund acht Kilometern.

Auf der A4 krachte es im Viertelstunden-Takt

Der schwere Auffahrunfall war aber nicht der einzige Unfall auf der A4 an diesem Morgen. Zuvor hatte es auf der Strecke in Fahrtrichtung Köln bereits mehrere Unfälle gegeben. Der erste Unfall hatte sich gegen 7:15 Uhr auf Höhe der Wiehltalbrücke ereignet. Dort kam es nach Angaben der Kölner Polizei auf eisglatter Fahrbahn zum ersten Auffahrunfall. Die Brücke war zeitweise nur einspurig befahrbar und zog den ersten Stau nach sich. Eine Viertelstunde später krachte es dann erneut zwei Mal. Kurz vor Untereschbach kam es am Stauende zu einer Kollision mit vier Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfällen aufgenommen. Sie prüft, inwieweit sie in Zusammenhang stehen könnten.

Weitere Unfall mit einem Kleinlaster auf der A59