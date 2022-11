Sperrung: Schwerer Unfall auf A61

Der Einsatz ging bei der Feuerwehr in Bergheim gegen 1 Uhr nachts ein. Der umgestürzte LKW blockierte alle Fahrspuren. Er hatte Solarzellen geladen. Der Fahrer war ansprechbar, musste aber mit Leitern aus dem Führerhaus des LKW befreit und vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Weil der Kraftstofftank des LKW aufgerissen war, sind mehrere hundert Liter Diesel auf die Straße und den anliegenden Grünstreifen gelaufen. Ein Fachunternehmen wurde mit der Bergung des LKW beauftragt.

Die A61 musste in Fahrtrichtung Koblenz komplett gesperrt werden. Die Autobahnpolizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Bergheim von der Autobahn ab. Der Feuerwehr zufolge soll die Vollsperrung voraussichtlich noch bis Mittag andauern. Zur Schadenshöhe und konkreten Unfallursache gibt es bislang keine Informationen, so die Feuerwehr. Weil jedoch der Verdacht besteht, dass der Fahrer betrunken war, ordnete die Polizei nach Angaben eines Sprechers eine Blutprobe an.