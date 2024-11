Ex-NRW-Landeschef: Er soll die Grünen wieder erfolgreich machen

Kann er das politische Wunder noch einmal schaffen? Viele der mehr als 130.000 Grünen-Mitglieder hoffen auf Felix Banaszak (35), der heute in Wiesbaden von seiner Partei zum Bundesvorsitzenden gewählt werden will. Er soll zusammen mit Franziska Brantner an der Parteispitze und Robert Habeck als Kanzlerkandidat den Neuanfang verkörpern.

In welche Richtung steuert Banaszak die Grünen?

Denn die Zeiten für die Grünen sind wenig rosig: Nach vier verlorenen Wahlen in diesem Jahr und Zustimmungswerten von zuletzt 12 Prozent will sich die Partei wieder aufrichten. "Es geht um eine Richtungsentscheidung" sagt Banaszak im WDR-Interview mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl im Februar.

Doch in welche Richtung wird er die Grünen steuern?

Tekin Nasikkol, Thyssenkrupp-Betriebsrat

Felix Banaszak wurde in Duisburg geboren, machte dort Abitur und Zivildienst, sein Opa arbeitete auf der Kokerei von Thyssen, seine Eltern waren Krankenpfleger. Was eigentlich nach klassischer SPD-Vita klingt, führte Banaszak zu den Grünen. Das Stahl-Unternehmen ist dem Wirtschaftspolitiker bis heute wichtig. Wer Thyssenkrupp-Konzernbetriebsrats-Chef Tekin Nasikkol nach Banaszak fragt, bekommt viel Lob zu hören: "Er gehört zu den fleißigen Politikern, steckt tief in den Themen, beeindruckend ", lautet sein Urteil. Fürs Studium (Politikwissenschaft und Sozial- und Kulturanthropologie) zog Banaszak nach Berlin, seitdem lebt er im Wechsel dort und in Duisburg.

Linker Flügel, aber pragmatisch